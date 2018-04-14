В Японии создали гигантского аниме-робота - ВИДЕО
Японский инженер Масааки Нагумо воплотил свою мечту в жизнь, построив человекоподобного робота Landwalker-Mononofu. Идею для создания такой машины он почерпнул из аниме-сериала Mobile Suit Gundam, увидев огромного боевого робота по имени Gundam. Рост Momonofu достигает порядка восьми метров, а весит он более семи тонн, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.
Внутри робота находится небольшая кабинка, попасть в которую можно с помощью подъемника, откуда и осуществляется управление машиной. Как и у героя аниме, правая рука Mononofu оснащена базукой, которая в действительности является пневмопушкой, стреляющей мягкими мячами. Они способны лететь со скоростью до 140 километров в час.
Создатель говорит, что его творение близко к прототипу, но уступает ему в маневренности. Машина создана исключительно для развлечения. Нагумо планирует сдавать Mononofu в аренду примерно за 1 000 долларов в час.
"Думаю, немало людей мечтают порулить Gundam. Не построить его, а просто прокатиться", - считает Масааки Нагумо.
Правда, сначала Нагума придется решить проблему передвижения: робот настолько велик, что просто не пролезет в дверь ангара.
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