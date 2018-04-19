Сильный шторм в Индии унес жизни около 20 человек

Не менее 18 человек погибли из-за шторма, обрушившегося в ночь на четверг на индийский штат Западная Бенгалия, сообщил главный министр штата Мамата Банерджи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Восемь человек погибли в Калькутте, еще есть - в Хаоре. Шторм также унес жизни двух человек в Банкуре и еще двоих - в округах Хугли и Северные 24 парганы", - заявил представитель местной администрации, слова которого приводит агентство IANS.

По словам чиновника, всего от разгула стихии были разрушены или частично повреждены 230 домов. Сильнейший ветер вырывал с корнями деревья, сносил электрические и фонарные столбы. Как отметил Банерджи, местные власти приложили все усилия для того, чтобы минимизировать ущерб от шторма. Он также заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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