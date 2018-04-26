Иран призвал мусульманские страны объединиться против США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться против США. Об этом в четверг, 26 апреля, он заявил в эфире национального телевидения, передает Reuters.

"Иранская нация успешно сопротивляется попыткам Соединенных Штатов и других заносчивых государств унизить ее", - сказал он.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, это заявление стало реакцией властей Ирана на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Ближний Восток "не протянет и недели без помощи Вашингтона". "Такие слова унизительны для мусульман", - добавил Хаменеи. Духовный лидер страны отметил, что в регионе "продолжаются войны между странами, которые объединяет ислам".

25 апреля президент страны Хасан Рухани призвал США покинуть регион, передавал телеканал Mehr. "Убирайтесь! Без вас тут станет безопаснее, - сказал он. - Помогли вы с безопасностью, продавая оружие саудовцам и сбрасывая бомбы на граждан Йемена?"

Ранее США обвинили Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Вашингтона, Тегеран, поддерживая повстанцев-хуситов в Йемене, подрывает процесс урегулирования конфликтов в регионе.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах") и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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