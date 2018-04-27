В Великобритании во время шторма засняли падающий странный объект - ВИДЕО

В Великобритании во время шторма на небе был замечен падающий странный объект. Очевидцами стали жители населённого пункта Бриджуотер Сомерсет Каунти, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Жительница Соединенного Королевства по имени Меган Тейлор, которая решила снять на камеру грозу, смогла случайным образом запечатлеть довольно неимоверное явление. На кадрах видео можно увидеть, как после удара молнии с неба падает странные объект. На данный момент пока не удалось выяснить, что же все-таки за предмет упал с неба во время грозы.

"Я никогда не видела ничего подобного. Надеюсь, что тому, что я видела, существует какое-то простое и нормальное объяснение. То есть, я не хочу думать, что это была высадка инопланетян или еще что-то подобное", - рассказала Меган Тейлор.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.



Нажмите на видео для просмотра:

