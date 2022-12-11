Китайский бренд Yangang назвал дату выхода первой модели

Суббренд китайской компании BYD Yangang официально появится на внутреннем рынке в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Car News China. По данным издания, у Yangang появился собственный логотип, а свою историю бренд начнет с внедорожника R1, который уже называют китайским Land Rover Defender.

В качестве основы для логотипа компания использовала китайский иероглиф, характеризующий силу электричества. Его зигзагообразная форма, по задумке, должна олицетворять новые источники энергии, которые используются для производства автомобилей.

Вместе с логотипом компания анонсировала выход своего первого внедорожника R1. В Китае он появится в начале следующего года. Серию шпионских снимков в Сети публиковали в конце октября. Внешний вид электрокара Yangang продолжает держать в секрете. Известно, что внедорожник выйдет с пяти и семиместным салонами.

Помимо этого, производитель обещает оснастить внедорожник силовой установкой мощностью 650 л.с. Топовые комплектации могут получить четыре электромотора (по одному на каждое колесо), что обеспечит электромобилю высокую маневренность и управляемость на бездорожье.

Ориентировочная цена на базовую версию составит примерно 800 тыс. юаней, а R1 в топовой комплектации может обойтись в 1,5 млн юаней.

Yangang рассчитывает, что R1 будет популярен среди любителей рамных внедорожников, которые живут в больших городах и предпочитают в выходные ездить на природу.