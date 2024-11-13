"Сумгаит" расстанется с бразильцем

Уже известен один из легионеров, который покинет "Сумгаит" во время зимнего перерыва.

По информации, полученной Sport24.az, руководство приняло решение расстаться с Фернандо да Силвой, договорившимся с "химиками" летом прошлого года.

Бразильский центральный полузащитник сыграл в 5 матчах и забил 1 гол в составе представителя "города молодёжи". Срок контракта с ним истекает в июне 2026 года.

Отметим, что за свою карьеру бразильский полузащитник помимо выступлений на родине играл в Португалии и Албании.