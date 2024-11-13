13 ноября глава Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета COP29 Самир Нуриев встретился с делегацией во главе с губернатором Токио Юрико Коикэ, участвующей в мероприятии COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение текущим уровнем отношений между двумя странами и отмечен широкий потенциал для дальнейшего развития отношений.

Было подчеркнуто, что под руководством Президента Азербайджанской Республики успешно проведена работа по подготовке к COP29, в рамках нашего председательства предприняты результативные усилия по достижению консенсуса между всеми сторонами по климатической повестке дня.

В свою очередь, Р.Коикэ передала свои поздравления с успешной организацией COP29 и пожелала Азербайджану успехов в председательстве в COP29.

На встрече также была предоставлена информация о восстановительно-строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, подчеркнуто применение концепции "умный город" и "умное село" на территориях, объявленных "зоной зеленой энергии", обсуждены возможности сотрудничества с Японией в этом направлении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах расширения связей между городами Баку и Токио и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

В заключение Юрико Коикэ была представлена книга "Карабах до и после оккупации".