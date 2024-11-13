Азербайджан и Ангола намерены создать механизм политконсультаций
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел Анголы Эсмеральдой Мендонса.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.
Подчеркнуто, что создание механизма по политическим консультациям между Азербайджаном и Анголой послужит координации и развитию сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах.
В завершение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Анголы о создании механизма политических консультаций.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре