Азербайджан и Ангола намерены создать механизм политконсультаций

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев встретился с государственным секретарем министерства иностранных дел Анголы Эсмеральдой Мендонса.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Подчеркнуто, что создание механизма по политическим консультациям между Азербайджаном и Анголой послужит координации и развитию сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах.

В завершение встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Анголы о создании механизма политических консультаций.