Добираться до Агстафы станет проще

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 17 ноября с целью удовлетворения растущего пассажиропотока в дни COP29.

Как сообщили Day.Az в АЖД, поездами Баку-Агстафа-Баку можно путешествовать в обоих направлениях каждый день по обычному графику.

Пассажирам, путешествующим по междугородним направлениям, рекомендуется:

- на фоне увеличения интенсивности движения на дорогах в связи с мероприятием COP29 прибыть на Бакинский железнодорожный вокзал не менее чем за 2 часа до поездки

- при отправлении или встрече пассажиров максимально старайтесь не заходить на территорию вокзала.

Пассажирам будет оказана всяческая поддержка со стороны сотрудников вокзала.