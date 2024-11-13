https://news.day.az/economy/1706892.html У Азербайджана есть способность балансировать экспорт возобновляемой энергии - Имон Райан У Азербайджана есть способность балансировать экспорт возобновляемой энергии. Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в кулуарах COP29 в Баку сказал министр окружающей среды, климата, связи и транспорта Ирландии Имон Райан.
У Азербайджана есть способность балансировать экспорт возобновляемой энергии - Имон Райан
У Азербайджана есть способность балансировать экспорт возобновляемой энергии.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам в кулуарах COP29 в Баку сказал министр окружающей среды, климата, связи и транспорта Ирландии Имон Райан.
"Технический потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 135 гигаватт на суше и 157 гигаватт на море. Я очень рад, что в Азербайджане осознают масштабы возобновляемой энергетики и хотят ее развивать. Развитие возобновляемых источников энергии означает мир для мира. У Азербайджана есть способность балансировать экспорт возобновляемой энергии", - И.Райан.
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