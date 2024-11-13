https://news.day.az/officialchronicle/1706880.html Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Правительства России 13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Правительства России
13 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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