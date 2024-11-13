Саймон Стил призвал к усилению роли местных сообществ и бизнеса в борьбе с изменением климата

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймон Стил призвал страны использовать возможности сторонних заинтересованных сторон - бизнеса, местных сообществ, городов и гражданского общества - для принятия реальных климатических решений, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул необходимость достижения "ощутимых результатов, которые превратят обещания в реальные результаты", похвалив сторонние заинтересованные стороны за их роль в "обеспечении действий на местах" и зачастую привлечении необходимого частного финансирования в дополнение к усилиям государства.

"За последние три года три четверти ведущих компаний увеличили объем чистых инвестиций", - сказал Стил. Он отметил, что города и регионы стали бесценными партнерами, предлагая критическую информацию на местном уровне и индивидуальные решения национальным правительствам.

Подчеркнув актуальность повышения устойчивости перед лицом "неудержимого импульса" в борьбе с изменением климата, Стил подчеркнул необходимость в природоохранных решениях и устойчивых цепочках поставок. "Миру нужна устойчивость", - заявил он, призвав предприятия и сообщества выступить в качестве борцов за адаптацию.

В завершение исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата призвал правительства усилить это сотрудничество в рамках следующего раунда национальных климатических планов. "Совместными усилиями мы сможем выполнить эту работу", - подчеркнул он, призвав к глобальному единству в противостоянии обостряющемуся климатическому кризису.