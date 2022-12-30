GAC представит новый суперкар Aion Hyper GT

Китайская компания GAC представит свой новый электрический спортивный автомобиль Aion Hyper GT в рамках автосалона Гуанчжоу. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на интернет-портал Car News China. По данным СМИ, новинку собрали на платформе AEP 3.0, которая легла в основу флагманской версии Aion Hyper SSR.

Hyper GT представляет собой четырехдверный автомобиль. Экстерьер выполнен с использованием мягких и плавных линий и форм.

Технические характеристики Hyper GT производитель пока держит в секрете, однако уже известно, что с 0 до 100 км спорткар разгоняется за 4,9 с. Мощность силовой установки нового Aion будет чуть ниже, чем Aion Hyper SSR. Оба автомобиля делят платформу AEP 3.0. Напомним, что флагманский электромобиль получил электромотор мощностью 1225 л.с., которая позволяет развить скорость "сотни" всего за 1,9 с.