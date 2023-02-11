BMW M4 сделали мощнее лимитированной версии CSL

Ателье Manhart показало комплект тюнинга для купе BMW M4 поколения G82. Взяв за основу версию M4 Competition, которая является флагманом семейства, специалисты построили автомобиль, превосходящий по мощности даже экстремальный BMW M4 CSL - его мощность составляет 635 сил. Теперь у владельцев обычного купе есть весомый козырь перед обладателями лимитированной двухдверки. Главной особенностью тюнингового проекта под названием Manhart MH4 600 стал двигатель, передает Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Специалисты ателье Manhart довели отдачу 510-сильного 3,0-литрового бензинового турбомотора до 635 лошадиных сил. Добиться такой прибавки в мощности удалось за счёт нового блока управления двигателем и установки спортивной выхлопной системы.

Из прочих доработок в ателье предлагают модернизацию подвески за счёт новых пружин H&R или подвески Manhart с койловерами, а все остальные новинки - из фирменного каталога M Performance Parts. Например, карбон-керамические тормоза, диски Style 1000 M и комплект аэродинамических деталей из углепластика взяты из перечня заводских аксессуаров.