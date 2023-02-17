Mercedes-Benz рекордно нарастила чистую прибыль

По итогам 2022 года чистая прибыль автомобильной компании Mercedes-Benz стала рекордной и достигла отметки €14,8 млрд. Этот показатель увеличился на 34%, несмотря на уход германского производителя с российского рынка, сообщается в отчетности фирмы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом выручка от продолжающейся деятельности составила €150 млрд, увеличившись за 12 месяцев на 12%. Успешным для компании также стал и четвертый квартал прошлого года. За этот период времени производитель нарастил прибыль на 16%, до €41 млрд. Кроме того, чистая прибыль концерна увеличилась до €4 млрд (+63%), уточняется в документе.

За прошедший год больше всего автомобилей компания продала в странах Азии. Большую часть вырученных денежных средств производитель получил от китайских покупателей. В этой стране за 12 месяцев приобрели 753 851 машин (+3%) данной марки, а во всем регионе - 988 210 шт. (+6%), заключается в отчете.