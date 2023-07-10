BYD Destroyer 07 поменял название

BYD Destroyer 07 позиционируется как седан гибрид среднего размера из серии BYD Ocean, который будет доступен с запасом хода 121 или 200 км на на чистом электричестве. Он дебютировал на Шанхайском автосалоне 2023 года. Теперь же сотрудники BYD подтвердили, что автомобиль поменял название Destroyer 07 на BYD Seal DM-i, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Ожидается, что Seal DM-i сохранит дизайн Destroyer 07. Его передняя часть основана на концепции дизайна BYD Ocean-X, которая очень похожа на концепцию Seal.

Размеры автомобиля составляют 4980 х 1890 х 1495 мм при колесной базе 2900 мм и снаряженной массе 1830/1890 кг. По сравнению с BYD Seal, за исключением колесной базы, которая на 20 мм короче, все остальные габариты больше.

Автомобиль получит две гибридные силовые установки на выбор. В базовой будет 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 138 л.с., а в топовой - 1,5-литровый турбированный. Автомобиль также поставляется с двумя вариантами электродвигателей мощностью 197 и 217 л.с.

Стартовая цена BYD Seal DM-i составит 23 500 долларов, а продажи начнутся уже в этом месяце.