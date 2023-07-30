Внедорожник Mercedes-AMG G 63 превратили в брутальный удлинённый пикап

Внедорожник Mercedes-AMG G 63 превратили в брутальный удлинённый суперпикап. "Заряженный" внедорожник Mercedes-AMG G 63 является одним из самых популярных автомобилей для различных тюнинговых проектов. Обычно, правда, дело ограничивается повышением мощности и добавлением аэродинамического обвеса, но иногда дело доходит до серьёзной перекройки кузова. В пикап "Гелик" пока превращали разве что лишь в ателье Brabus, но сейчас у компании появился конкурент в лице Pit26, которая тоже анонсировала производство подобной модели, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В ателье Pit26 обратился клиент, который обожает выезжать на природу и проводить время на свежем воздухе. С учётом запросов покупателя в ателье создали автомобиль, отвечающий его задачам. Во-первых, внедорожник превратили в пикап и на полметра увеличили колёсную базу. Во-вторых, G 63 серьёзно адаптировали к пересечённой местности.

Машина получила койловеры Bilstein и 18-дюймовые колёса Innov8 Racing, обутые в 38-дюймовые шины Toyo MT. Пикап оснастили силовым обвесом, встроенной лебёдкой Warn, багажником на крыше с площадкой для установки палатки iKamper (при этом багажник адаптирован под использование врезанного в крышу люка) и системой хранения поклажи в грузовом отсеке.

Предусмотрены ящики TruckVault для аксессуаров, домкрат Pro Eagle, два крепления для велосипедов, сэндтраки Line-X, а для удобства посадки в салон установлены выдвижные подножки. О технических изменениях не сообщается - анонсирована лишь выхлопная система Magnaflow. Стоимость проекта по конвертации внедорожника в пикап Pit26 оценивает минимум в 385 тысяч долларов.