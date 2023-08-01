Подробности о новом седане Geely Binrui Cool Champion Edition

В Китае раскрыли подробности о новом седане Geely под названием Binrui Cool Champion Edition. "Чемпионская" версия внешне немного отличается от обычного Binrui Cool: радиаторная решетка стала больше и получила вертикальные планки, а решетка в нижней части бампера, наоборот, стала меньше. Автомобиль красят в новый синий цвет (он называется Dazzling Blue), новый цвет и у интерьера - черный (Dynamic Black), передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Geely Binrui Cool Champion получил трехспицевый руль с с усечённым ободом, цифровую приборную панель с экраном диагональю 10,25 дюйма и медиасистему с экраном диагональю 12,3 дюйма.

Габариты автомобиля - 4710 х 1795 х 1455 мм, колесная база - 2670 мм. Спереди тут стойки МакФерсон, а сзади - торсионная балка. Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 181 л.с., работающий в связке с 7-ступенчатым роботом. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 7,1 с, расход топлива - 5,9 л на 100 км.

Официально стоимость Binrui Cool Champion Edition не объявлена, но по неофициальным данным она составит 11 200 долларов.