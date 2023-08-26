Так выглядит салон финальной версии Tesla Cybertruck

Набор фотографий, опубликованных в субреддите r/Cybertruck на Reddit пользователем u/ThrowAwayBarista6 9, демонстрирует атмосферную подсветку Tesla Cybertruck, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Красная полоса простирается от приборной панели до карт передней пассажирской и задней правой пассажирской двери. Примерно такая же подсветка ожидается в обновленной Tesla Model 3 Highland, как утверждают источники. На фотографиях также можно увидеть обновленный закрытый руль овальной формы, а также центральный дисплей.

Автор оригинального постера пишет: "Удивительно, я был так взволнован, увидев автомобиль лично. Я знал, что он большой, но он ОГРОМНЫЙ, самая нижняя точка выше моей девушки, рост которой составляет 150 см. А еще, он на удивление грязный, на задней панели был огромный отпечаток руки, что рассмешило меня".

Кроме того, в Сеть просочилось письмо, которое отправил Илон Маск производственной команде Tesla с требованием уделять особое внимание подгонке деталей Cybertruck.