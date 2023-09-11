Lotus представил первый в своей истории электрический седан

Британская марка Lotus представила свою новую модель Emeya. Производитель относит ее к классу гран-туризмо, однако формально это спортивный четырехдверный седан, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Это серийный автомобиль, который поступит в продажу в начале 2024 года. Поскольку марка Lotus в настоящий момент принадлежит концерну Geely, выпускать машину будут в Китае, однако спроектирована она именно британскими специалистами.



У Emeya полностью электрический полный привод мощностью 918 л.с. Этого достаточно для того, чтобы разгонять автомобиль с места до 100 км/ч за 2,8 секунды. Максимальная скорость машины ограничена отметкой в 255 км/ч.

Электромоторы питаются от тяговой батареи емкостью 102 киловатт-часа. Ее заряда хватает на 600 километров пути. Измерения сделаны по принятой в Европе методике WLTP.



Это первый самостоятельно построенный седан в истории Lotus. Прежде марка делала четырехдверную модель Carlton, однако она представляла из себя серьезно переделанный в техническом плане седан Opel Omega, а не полностью самостоятельную разработку.





