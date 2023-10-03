Tesla представила обновленный кроссовер Model Y

Компания Tesla представила в Китае обновленную версию Model Y. После рестайлинга кроссовер получил небольшие изменения в дизайне. Так, автомобиль оборудовали иными 19-дюймовыми колесными дисками, особой подсветкой салона и новой приборной панелью. Цены на модель стартуют от 263 900 юаней. Новинка наверняка доберется и до России по дилерским альтернативным каналам, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Также машина претерпела и технические изменения. Теперь стандартная версия Model Y может разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с. Доресталинговая модификация кроссовера набирала первую сотню за 6,9 с. При этом увеличение мощности силовой установки не коснулась модификаций Long Range и Performance.

Также у модели изменился запас хода. Так, обычный Model Y на одном заряде теперь может проехать 554 км (ранее этот показатель составлял 545 км). Запас хода модификации Long Range увеличен с 660 км до 688 км.





