Таку выглядит новый Geely Monjaro 2024

Представлена новая версия Geely Monjaro, которая в Китае получила название Xingyue L Thor Hi·F HEV 2024 модельного года. Ценовой диапазон составляет от 23 900 до 25 500 долларов, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Новый автомобиль имеет измененную переднюю часть, решетка радиатора имеет хромированный дизайн с вертикальными ламелями и новым логотипом Geely, расположенным в центре, а форма фар остается неизменной.

Задняя часть сохранила нынешний дизайн и оснащена спойлером на крыше, высокими стоп-сигналами, задними фонарями сквозного типа и скрытыми патрубками выхлопной системы.

Автомобиль имеет размеры 4795 х 1895 х 1689 мм и колесную базу 2845 мм, что на 25 мм длиннее, чем у текущей модели. Кроме того, новый автомобиль оснащен 20-дюймовыми дисками с плотно расположенными спицами (245/45 R20).

Внутри расположены три экрана диагональю по 12,3 дюйма, компьютерная система построена на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8155. Всё это работает под управлением Geely Galaxy OS. Автомобиль получил усовершенствованную систему помощи при вождении 2-го уровня, беспроводную зарядку, проекционный дисплей, аудиосистему Bose и 72-цветную подсветку салона.

Салон имеет 5-местную компоновку, а сиденья обтянуты кожей. Передние сиденья оснащены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Силовая установка состоит из двигателя 1,5 л, соединенного с 3-ступенчатой коробкой передач DHT Pro. На данный момент Geely официально не раскрыла другие параметры силового агрегата.

Прошлогодний автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,9 секунды, а общий расход топлива равен 4,3 л/100 км.