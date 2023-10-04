Skoda Kodiaq нового поколения сильно изменится внешне

Компания опубликовала последний тизерный видеоролик Kodiaq нового поколения перед премьерой. Официальный дебют модели состоится завтра, 4 октября. Судя по видео, машина получит новую решетку радиатора, C-образные фонари, cоединенные в единый элемент светодиодной полосой, и двухцветные колесные диски.



Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, кроме этого, Kodiaq оборудуют матричными фарами. Также на крышке багажника будет установлена надпись Skoda вместо традиционного логотипа. В салоне машины установят цифровую приборную панель и 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Управлять некоторыми функциями автомобиля можно будет с помощью специальных шайб со встроенными экранами.

Skoda Kodiaq построят на модернизированной платформе MQB evo. Технические характеристики пока не раскрываются, но не исключено, что силовые агрегаты будут аналогичны следующему поколению флагманского Superb, который будет оснащаться бензиновыми, дизельными и гибридными установками.