Китайский Li Auto показал минивэн Mega

Китайская компания Li Auto рассекретила новый минивэн под названием Mega MPV. Публичный дебют автомобиля состоится в конце декабря 2023 года. Новинка станет первым электрокаром в модельном ряду бренда. До этого марка выпускала только автомобили с гибридной силовой установкой, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Минивэн получил каплевидную форму кузова, выдвижные дверные ручки, панорамную крышу, спойлер и переднюю оптику в виде светодиодной полосы. В компании утверждают, что аэродинамические характеристики у Mega будут одними из лучших в классе. Так, по неофициальным данным, коэффициент аэродинамического сопротивления составит 0,21.



Автомобиль построили на новой платформе Whale. Также машина получит особую систему быстрой зарядки батареи. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете. Цены на минивэн будут начинаться от 500 000 юаней.



На данный момент модельный ряд Li Auto состоит из гибридных кроссоверов L7, L8 и L9. Причем последний в 2022 году стал победителем престижной премии Xuanyuan Award в категории "Лучший автомобиль года".