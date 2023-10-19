Кроссовер Kaiyi X3 Pro получил обновленную версию

Компания Kayi готовится к выпуску обновленного кроссовера Xuanjie Pro в Китае. Фотографии новинки опубликовал портал Autohome.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, судя по снимкам, после рестайлинга паркетник получил серьезные изменения во внешности. Машина обзавелась новой решеткой радиатора и другими бамперами. Также кроссовер получил обновленный логотип.

Длина машины составляет 4450 мм, ширина - 1831 мм, а высота - 1670 мм. Размер колесной базы равен 2632 мм. При желании машину можно купить с двухцветным оформлением кузова.



Переднеприводный Kaiyi X3 Pro построен на одной платформе с паркетником Chery Tiggo 4. Комплектуется автомобиль 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., работающим с бесступенчатым вариатором.