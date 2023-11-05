Ferrari SF90 превратили в свирепого конкурента экстремальной версии XX

Ателье DMC превратило суперкар Ferrari SF90 в конкурента заводской версии XX. Летом 2023 года компания Ferrari представила экстремальный гиперкар SF90 XX - агрессивный аэродинамический обвес с фиксированным антикрылом, управляющая электроника со специфическими настройками и более мощная силовая установка сделали модель самым мощным дорожным автомобилем марки. Но у владельцев базового Ferrari SF90 Stradale появилась возможность вывести свою модель на уровень версии XX за счёт доработок от компании DMC, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

SF90 XX получил 1030-сильную гибридную силовую установку, прирост отдачи которой связан в первую очередь с форсировкой 4,0-литрового бензинового турбомотора V8. Но за счёт установки новой выхлопной системы, доступной в версиях из титана или нержавеющей стали, базовый SF90 Stradale становится мощнее - отдача вырастает до 1120 сил!

Других технических доработок немецкие тюнеры не предлагают, зато адресуют владельцам итальянского супергибрида эффектный аэродинамический обвес из углеродного волокна.

Комплект деталей включает в себя фиксированное заднее антикрыло, которое совместимо даже с моделями, оснащенными дополнительным пакетом Asseto Fiorano, новый диффузор, передний сплиттер, декор боковых воздухозаборников, пороги и спойлер типа "утиный хвост". В DMC отмечают, что базовый пакет обвеса стоит 28 888 долларов, но в целом стоимость будет зависеть от того, какие детали владелец Ferrari SF90 Stradale пожелает увидеть на своём гиперкаре.