Geely представил седан с 45-дюймовым экраном

В Китае презентовали электромобиль Galaxy E8 - легкового флагмана нового суббренда Geely. Главная фишка машины - огромный 45-дюймовый экран во всю ширину передней панели. Это цельный 8К-дисплей с тонкими рамками и толщиной менее сантиметра, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Что это за автомобиль? Базовый седан способен проехать без подзарядки до 550 километров, а в максимальной версии - 665 километров. Есть силовые установки с задним приводом мощностью 272 л.с., 343 Нм, а также полным - 422 л.с., 710 Нм. В электромобиле установлены две тяговых батареи на 62 или 76 киловатт-часов. До "сотни" машина разгоняется за 3,49 секунды.Geely Galaxy E8

Полные комплектации Geely раскроет лишь в январе 2024 года. При этом уже известно, что в электромобиле будет панорамная крыша, автопилот с лидаром, электрорегулировка кресел.

Что внутри Galaxy E8? В салоне автомобиля во всю ширину передней панели установлен огромный 45-дюймовый экран с разрешением 8К. На нем можно смотреть видеоролики, а также играть в видеоигры с помощью джойстиков. Кроме того, можно активировать трехмерный рабочий стол.

Geely Galaxy E8

Сколько стоит? Пока известна только начальная стоимость, которая стартует от 188 000 юаней. Цена на конкурентов данной модели заметно больше. К примеру, Avatr 12 стоит от 300 800 юаней, а BYD Han EV - от 209 800 юаней.

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