Geely представил седан с 45-дюймовым экраном

В Китае презентовали электромобиль Galaxy E8 - легкового флагмана нового суббренда Geely. Главная фишка машины - огромный 45-дюймовый экран во всю ширину передней панели. Это цельный 8К-дисплей с тонкими рамками и толщиной менее сантиметра, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Что это за автомобиль? Базовый седан способен проехать без подзарядки до 550 километров, а в максимальной версии - 665 километров. Есть силовые установки с задним приводом мощностью 272 л.с., 343 Нм, а также полным - 422 л.с., 710 Нм. В электромобиле установлены две тяговых батареи на 62 или 76 киловатт-часов. До "сотни" машина разгоняется за 3,49 секунды.

Полные комплектации Geely раскроет лишь в январе 2024 года. При этом уже известно, что в электромобиле будет панорамная крыша, автопилот с лидаром, электрорегулировка кресел.

Что внутри Galaxy E8? В салоне автомобиля во всю ширину передней панели установлен огромный 45-дюймовый экран с разрешением 8К. На нем можно смотреть видеоролики, а также играть в видеоигры с помощью джойстиков. Кроме того, можно активировать трехмерный рабочий стол.

Сколько стоит? Пока известна только начальная стоимость, которая стартует от 188 000 юаней. Цена на конкурентов данной модели заметно больше. К примеру, Avatr 12 стоит от 300 800 юаней, а BYD Han EV - от 209 800 юаней.

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