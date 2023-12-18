Представлен Revo Zero Energy

Компания Revo Zero представила водородный минивэн с четырьмя сдвижными дверьми, который получил название Energy, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Задние двери открываются, как у традиционного минивэна, а передние сдвигаются вперед. Energy получит панорамную стеклянную крышу.

В салоне видны раздельные кресла второго и третьего ряда. Автомобиль получит рулевое колесо со срезанными верхней и нижней частями, а также L-образный дисплей, состоящий из цифровой комбинации приборов, небольшого экрана для управления музыкой, и информационно-развлекательной системы с портретной ориентацией.

В салоне планируется пользовать отделку из дерева и углеродного волокна, а также небольшой дисплей для пассажиров второго ряда. Компания также упомянула "освещение с обратной связью", не вдаваясь в подробности.

Revo Zero сообщает, что модель получит систему, которая сочетает в себе водородный топливный элемент и аккумулятор электромобиля. Компания заявляет, что "эта комбинация объединяет преимущества обеих технологий и сводит на нет их недостатки".

Revo Zero утверждает, что электрическая батарея служит основным источником энергии, а водородная топливный элемент используется для увеличения запаса хода. Он, кстати, составляет 1127 км, при этом подзарядить аккумулятор можно дома, а заправка водородного бака займет всего около семи минут.

Автомобиль предлагают заказать, внеся предоплату в 500 долларов. Сроки поставок пока не уточняются.