Porsche представил новый электрический Macan

В Сингапуре компания Porsche официально представила второе поколение кроссовера Macan. Теперь автомобиль полностью перешел на электрическую тягу, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Характеристики машины



У автомобилей Macan установили новые двигатели PSM, которые находятся на передней и задней оси. Модель Macan 4 может выдавать до 408 л.с. мощности, а Macan Turbo - до 639 л.с. Это позволяет первой версии совершить разгон до 100 км/ч за 5,2 секунды, а второй - за 3,3 секунды.

Новый Macan построен на платформе Premium Platform Electric с 800-вольтовой архитектурой. Автомобиль на литий-ионной батарее (100 кВт/ч) способен проехать до 613 км (Macan 4) и 591 км (Macan Turbo).



Что внутри кроссовера

В салоне автомобиля будет представлен 12,6-дюймовый изогнутый экран панели приборов и центральный дисплей диагональю 10,9 дюйма. Также 10,9-дюймовая система доступна перед передним пассажиром. Кроме того, в Macan предусмотрен проекционный дисплей, отображающий картинку видимой диагональю 87 дюймов (2,2 м) на виртуальном расстоянии 10 метров от электрокара. Медиасистема сможет реализовывать с его помощью элементы дополненной реальности.

Стоимость автомобиля



Стоимость модели Macan 4 начинается от $80 450. Версия электрического Macan Turbo - от $106 950.

Porsche приостановил свою деятельность в России 4 марта 2022 года. На тот момент в стране работало 26 дилерских центров марки в 20 городах. Модельный ряд состоял из спортивных семейств 718 и 911, премиальной Panamera, кроссоверов Macan и Cayenne, а также электрокара Taycan.

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Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/65b270bb9a79473669187d2c?from=copy



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/65b270bb9a79473669187d2c?from=copy



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/65b270bb9a79473669187d2c?from=copy



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/65b270bb9a79473669187d2c?from=copy



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/65b270bb9a79473669187d2c?from=copy



Подробнее на Autonews:

https://www.autonews.ru/news/65b270bb9a79473669187d2c?from=copy