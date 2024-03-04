Mercedes-Benz E-Class 2024 с полным приводом появился в продаже

Новый китайский Mercedes-Benz E-Class теперь доступен с полным приводом: в Китае появилась версия Mercedes-Benz E 260 L 4Matic за 66 тысяч долларов. Варианты с полным приводом отличаются дизайном салона и обвесом, при этом спортивный пакет не требует доплаты. Китайский Mercedes-Benz E-Class имеет увеличенное на 133 мм расстояние между осями по сравнению с глобальной моделью (2961 мм), передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ранее полный привод не предлагался для седанов китайской сборки, но теперь он доступен. Однако трансмиссия 4Matic доступна только для базовых 2,0-литровых версий (204 л.с., 320 Нм), в то время как топовая версия Mercedes-Benz E 300 L (258 л.с., 400 Нм) остается заднеприводной.

Топ-комплектации китайской версии Mercedes-Benz E-Class теперь оборудованы матричными светодиодными фарами, расширенным набором ассистентов, голосовым управлением и продвинутой медиасистемой с дополненной реальностью и гиперэкраном. Более простое исполнение показано на фото ниже. Хотя эти опции изначально были доступны в Европе, они пришли в Китай с некоторым запозданием.

Самые оснащенные версии длиннобазных E-Class китайской сборки будут стоить около 83 тысячи долларов, хотя ожидается, что местные дилеры Mercedes-Benz предоставят скидки в рамках "ценовых войн".

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