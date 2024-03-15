Компания «Improtex Motors» привезла в Азербайджан новейшую модель BMW X2

BMW X2 - это первое спортактивное купе (SAC) сегмента компактных автомобилей премиум-класса. И теперь на сцену выходит еще более самобытное и еще более спортивное второе поколение. Значительно увеличенные размеры и выраженный силуэт купе в дизайне экстерьера наглядно демонстрируют скачок в развитии нового BMW X2.

Новый BMW X2 и высоковольтные батареи для него производятся на единой сборочной линии на заводе BMW Group в Регенсбурге, Германия.

Внешний дизайн: подлинное спортивное купе Sports Activity Coupé с динамичными линиями и уверенной внешностью.

Новый BMW X2 вырос на 194 мм. в длину, в ширину на 21 мм. и на 64 мм. в высоту. Кроме того, увеличенная колесная база и более широкие колеи увеличивают пространство как на пяти сиденьях, так и в багажнике.

Отличительными элементами передней части являются яркие светодиодные фары и почти шестиугольная решетка радиатора, которая может быть доступна с подсветкой BMW Iconic Glow. Также в списке опций присутствуют адаптивные светодиодные фары с неослепляющим матричным дальним светом.

Пакет M Sport доступен для всех вариантов модели, включая новый BMW iX2. Также в список опций входит пакет M Sport Pro, который, среди прочего, добавляет расширенную внешнюю отделку M High-gloss Shadowline, фары M Shadowline, задний спойлер M и тормозную систему M Sport окрашенную в красный цвет.

Покупатели могут выбрать 13 вариантов окраски кузова BMW X2, включая новый вариант "Fire Red Metallic". Также доступны два матовых оттенка Frozen от BMWIndividual.

Премиальная атмосфера со спортивным оттенком; впечатляющий функционал.

Интерьер нового BMW X2 отличается современной атмосферой премиум-класса со спортивными нотками. Тонкая приборная панель, на которой расположен изогнутый дисплей BMW, в салоне соединена "плавающим" подлокотником со встроенной панелью управления. В передней части центральной консоли расположены два подстаканника и лоток для смартфона с непрямой подсветкой и беспроводной зарядкой.

Недавно разработанные сиденья также предлагаются в перфорированном варианте Veganza и коже Vernasca с привлекательной стежкой в качестве альтернативы стандартной тканевой обивке. Клиенты также могут заказать спортивные сиденья, электрическую регулировку сидений с функцией памяти, поясничную поддержку и функцию массажа. Дальнейшие улучшения были внесены как в акустический комфорт, так и в защиту пассажиров. В стандартное оборудование теперь входит подушка безопасности между сиденьем водителя и передним пассажиром.

Современные системы помощи водителю для большего комфорта и безопасности.

Стандартные и дополнительные системы помощи при автоматизированном вождении и парковке, доступные в новом BMW X2, повышают комфорт и безопасность как в повседневной езде, так и в дальних поездках. Стандартные функции включают новейшую версию системы предупреждения о фронтальном столкновении, круиз-контроль с функцией торможения, информацию об ограничении скорости и предупреждение о выходе из полосы движения с возвратом в полосу движения. Ассистент парковки, включая камеру заднего вида и ассистент движения задним ходом, также входит в список стандартного оборудования.

В то же время линейка дополнительных функций включает в себя ассистент рулевого управления и контроля полосы движения, активный круиз-контроль с функцией Stop & Go, активную навигацию, функцию предупреждения о выходе и проекционный дисплей BMW, а также систему кругового обзора, дистанционное управление.

Расширенная стандартная комплектация, целевая индивидуализация.

Пакеты оснащения новой конфигурации позволяют целенаправленно индивидуализировать автомобиль. Изюминкой списка опций является панорамная стеклянная крыша, поверхность темного стекла которой простирается вплоть до лобового стекла и рамы крыши с обеих сторон, а также назад, единой секцией, в заднюю часть крыши.

В Баку доступна версия X2 xDrive 20i, от 49 573 евро, включая НДС 18%. Покупателям предлагают гарантию - 4 года или до 200 000 км. пробега, в зависимости от того что наступит раньше. Наряду с версией X2 xDrive 20i, также доступна полностью электрическая модель iX2 xDrive30.

О компании "Improtex Motors":

ООО "Improtex Motors" является дочерней компанией "Improtex Group". Компания "Improtex Motors" была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания "Improtex Motors" является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, BMW i, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж оснащённый новейшим оборудованием и полностью отвечающий корпоративным стандартам немецкого концерна.

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