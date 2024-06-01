Новый гибрид BYD может проехать без остановки 2 тыс. километров

Длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина - 1875 мм, высота - 1495 мм, колесная база - 2790 мм. Автомобиль оснащен полностью жидкокристаллической приборной панелью и крупным 15,6-дюймовым экраном информационно-развлекательного комплекса.

Седан получил подключаемую гибридную систему, состоящую из двигателя объемом 1,5 литра и электромотора. Расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 км.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения - Comfort ("Комфортный"), Eco ("Экономичный"), Sport ("Спортивный"), Intelligent ("Интеллектуальный") - добавилось еще два: режим Offroad ("Внедорожный") для легкого бездорожья и режим Snow ("Снег") для управления автомобилем зимой.

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