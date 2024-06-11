Представлена Mazda3 2025

Mazda объявила, что Mazda3 2025 модельного года стала дешевле прошлогодней модели. Автопроизводитель возвращает комплектацию S начального уровня для хетчбэка, что делает оба автомобиля немного более доступными, чем в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Седан Mazda3 2.5 S 2025 года остается базовой моделью начального уровня по цене от 25 135 долларов, что на 220 долларов меньше, чем раньше. Хетчбэк 2.5 S за 26 135 долларов теперь является базовой моделью в этом кузове, и он на 740 долларов дешевле, чем хетчбэк начального уровня 2024 года. Остальная часть линейки хетчбэков на 300 долларов дороже прежней.

Стандартным двигателем для 2.5 S стал 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель Mazda Skyactiv-G без наддува, развивающий мощность 191 л.с. Он доступен с шестиступенчатой автоматической коробкой передач или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Mazda3 также оснащается турбированным двигателем Skyactiv-G 2.5 Turbo, мощность которого составляет до 250 л.с. с 320 Нм крутящего момента. Автоматическая коробка передач и полный привод входят в стандартную комплектацию. Полный привод также доступен с безнаддувным двигателем в комплектации 2.5 S Carbon Edition.

Mazda также предоставила цены на специальные цвета окраски кузова. Краски Soul Red Crystal Metallic и Machine Grey Metallic стоят 595 долларов. Polymetal Grey Metallic, Snowflake White Pearl Mica и Ceramic Metallic стоят 450 долларов.

Новинкой 2025 года в пакетах S Select Sport и выше является встроенная Alexa, которая позволяет водителям управлять различными функциями, такими как музыка, климат-контроль и даже устройства умного дома.

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