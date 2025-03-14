CVO Road Glide RR: самый мощный из серийных Harley-Davidson

Представлен самый мощный серийный Harley-Davidson. Турер CVO Road Glide RR близок к мотоциклам для гоночной серии King of the Baggers и оснащен двигателем Screamin' Eagle 131, развивающим 155 лошадиных сил. Кроме того, мотоциклу досталась современная электроника и амортизаторы Öhlins, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирма Harley-Davidson представила самый мощный серийный мотоцикл в своей истории. Турер CVO Road Glide RR построен по канонам байков для гоночной серии King of the Baggers и уже с завода оснащен двигателем V-twin объемом 2153 кубических сантиметра. Мотор выдает 155 лошадиных сил и 203 Нм крутящего момента, что на 26 сил и 7 Нм больше, чем у предыдущего рекордсмена - CVO Road Glide ST (1977 куб. см).

Агрегату достались головки блока цилиндров из конверсионного пакета Screamin' Eagle Stage IV, новые распредвалы, толкатели клапанов и клапанные пружины. Также здесь используется более производительный масляный насос и увеличенные корпуса дроссельных заслонок. Выхлопная система титановая, производства Akrapovič, с теплозащитным кожухом из углепластика и легализацией по шуму и выбросам в 50 американских штатах.

Корзина сцепления выточена из алюминия, причем изначально её разработали для гоночных мотоциклов. Равно как и трансмиссию Screamin' Eagle Racing King 6 с дробеструйно упроченными шестернями и валами. Из крылатого металла сделан и цельный маятник, дополненный двумя амортизаторами Öhlins с выносными компенсационными камерами. Вилка - регулируемая FGR 253 Hypersport Superbike. Тормоза тоже не совсем обычные: суппорты Brembo GP4-RX - это дорожный вариант механизмов, близких к суппортам для MotoGP, а роторы T-Drive созданы для Чемпионата мира по супербайку.

Широкое применение композитов снизило массу мотоцикла почти на 23 килограмма. Дорожный просвет стал больше на 51 миллиметр, что позволяет сильнее заваливать CVO Road Glide RR в поворотах. В оснащение турера входит мультимедиа на Skyline OS с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, мотогарнитура Cardo Packtalk Edge и премиальная аудиосистема Rockford Fosgate Stage III с четырехканальным 500-ваттным усилителем.

Harley-Davidson CVO Road Glide RR выпустят тиражом 131 экземпляр. Цена - 110 тысяч долларов.