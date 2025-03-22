Renault обновила Espace

Компания Renault показала обновленный семейный кроссовер Espace. Модель нынешнего поколения дебютировала в марте 2023 года, а значит, пришло время для планового обновления. Семиместному кроссу для длительных семейных поездок осовременили дизайн и добавили новых функций, нацеленных на повышение комфорта: затемняющуюся панорамную крышу Solarbay, голосового помощника и систему распознавания лиц. Продажи в Европе стартуют до конца весны, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Улучшенный Espace внешне приблизился к другим современным Renault, получив новое оформление передка с оптикой как у Rafale. Капот, задняя дверь и фонари тоже новые. LED-фары входят в перечень стандартного оборудования, за доплату доступна матричная оптика. В гамму цветов кузова, помимо прочих, входит новый серо-голубой Baltic Blue Grey.

В салоне главным новшеством стала панорамная крыша Solarbay площадью почти два квадратных метра - самая большая в линейке Renault. Многослойное стекло состоит из девяти сегментов, управлять прозрачностью которых можно с помощью голосового ассистента Google. При запуске двигателя Solarbay возвращается к последним примененным настройкам.