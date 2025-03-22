Renault обновила Espace - ФОТО
Компания Renault показала обновленный семейный кроссовер Espace. Модель нынешнего поколения дебютировала в марте 2023 года, а значит, пришло время для планового обновления. Семиместному кроссу для длительных семейных поездок осовременили дизайн и добавили новых функций, нацеленных на повышение комфорта: затемняющуюся панорамную крышу Solarbay, голосового помощника и систему распознавания лиц. Продажи в Европе стартуют до конца весны, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Улучшенный Espace внешне приблизился к другим современным Renault, получив новое оформление передка с оптикой как у Rafale. Капот, задняя дверь и фонари тоже новые. LED-фары входят в перечень стандартного оборудования, за доплату доступна матричная оптика. В гамму цветов кузова, помимо прочих, входит новый серо-голубой Baltic Blue Grey.
В салоне главным новшеством стала панорамная крыша Solarbay площадью почти два квадратных метра - самая большая в линейке Renault. Многослойное стекло состоит из девяти сегментов, управлять прозрачностью которых можно с помощью голосового ассистента Google. При запуске двигателя Solarbay возвращается к последним примененным настройкам.
Еще одна "фишка", которую Renault применяет впервые, - система распознания пользователей. Лица "видит" камера, расположенная в левой передней стойке. Как только система узнает пользователя, она подстраивает автомобиль под него, применяя параметры мультимедийной системы и приложений, положение зеркал заднего вида и кресел. Сиденья, к слову, заменили на более эргономичные с новой обивкой.
Espace построен на платформе CMF-CD, разработанной для дорогих Renault. От бампера до бампера у кроссовера 4,74 метра, а длина трехрядного салона - 2,78 метра. В пятиместной версии в багажнике умещается от 692 до 2224 литров, а в семиместной - до 2054.
В движение вседорожник, как и до обновления, приводит гибридная установка на базе 1,2-литрового бензинового турбомотора. Вместе с тяговым электромотором и стартер-генератором он выдает 200 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется с места до "сотни" за 8,8 секунды и развивает максимальную скорость 175 километров в час. Расход топлива - 4,8 литра на 100 километров, а общий запас хода достигает 1100 километров. Есть полноуправляемое шасси 4Control Advanced, а также 32 новых электронных помощника.
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