Этот китайский электрокар попал в Книгу рекордов Гиннесса

Китайский электроседан Roewe D6 установил рекорд по экономичности. Достижение новой модели, которая только готовится выйти на китайский рынок, уже занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Электрокар проехал по дороге Цинхай - Тибет, расходуя всего 9,125 киловатт-часа электроэнергии на 100 километров. Маршрут был не из легких: маршрут пролегал на высоте четырех тысяч метров над уровнем моря, через перевал Тангула высотой 5231 метр и гору Куньлунь. По пути электрокар попал в метель, а температура опускалась до -12 градусов по Цельсию, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Roewe D6 - это седан длиной почти 4,8 метра при колесной базе 2,75 метра, который лишь слегка уступает по габаритам Toyota Camry. Модель полностью электрическая, "в базе" она оснащается единственным электромотором на передней оси мощностью 129 лошадиных сил. Емкость батареи составляет 42,8 киловатт-часа, а хватает ее на скромные 450 километров. Есть и "старшая" версия со 143-сильным электродвигателем и 53,9-киловаттной батареей, обеспечивающей запас хода до 520 километров. Приводится и коэффициент аэродинамического сопротивления, который составляет 0,27.

Испытание, в котором принял участие электромобиль, длилось пять дней. Машина стартовала из города Лхаса в Тибетском автономном округе КНР, а финишировала в Синине, провинция Цинхай.

Это уже не первая модель марки Roewe (бренд принадлежит SAIC), занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. В 2024 году рекордом отметился седан D7, который признали самым дальнобойным гибридом из существующих. D7, оснащенный подзаряжаемой силовой установкой, смог проехать 2208 километров при паспортных 1400.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в 2024 году Roewe реализовала 197 948 машин, тогда как целевой показатель составлял 200 тысяч.