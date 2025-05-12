Renault определился с названием нового кроссовера

Раскрыто название нового кроссовера Renault, который появится в 70 странах. Французская марка опубликовала тизер модели Boreal. Известно, что это будет кроссовер С-класса для рынков за пределами Европы, в том числе Латинской Америке. В самой компании заявляют, что Boreal "демонстрирует мировые амбиции бренда" и "переход в более престижный сегмент", однако пока без указания технических подробностей. Carscoops предполагает, что имя Boreal присвоят слегка перелицованному Dacia Bigster, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В Renault рассказали, что название для кроссовера позаимствовали из греческой мифологии: Борей - это божество, олицетворяющее северный бурный ветер, и это имя "подчеркивает силу, дизайн и статус" французского кроссовера. По неофициальной информации, Boreal станет относительно доступной моделью, как и упомянутый Bigster. Если эта версия подтвердится, то Boreal может разделить с Bigster моторную гамму, которая включает несколько силовых установок разной степени электрификации - от "мягкого" гибрида до полноценного.

На пока единственном тизере запечатлены серебристая эмблема Renault и название Boreal фирменным граненым шрифтом. Это отличается от оформления Bigster, у которого по центру пятой двери есть лишь шильдик Dacia, а имя модели написано в нижнем левом углу и выполнено в черном матовом цвете.

Что касается Bigster, то он дебютировал в Европе осенью прошлого года. Это кроссовер крупнее Duster, который не только стал первой моделью Dacia в сегменте SUV-C, но и первым в Renault Group получил гибридную систему Hybrid 155, которая делает Bigster самой мощной моделью бренда. Она состоит из ДВС и двух электромоторов, выдающих в сумме 155 лошадиных сил, батареи емкостью на 1,4 киловатт-часа и коробки с четырьмя передачами для топливного мотора и двумя для электрических. Такой гибрид может ездить в электрическом режиме до 80 процентов времени.

Цены на Dacia Bigster стартуют от 23 тысяч евро