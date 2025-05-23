Автоэксперт призвал не оставлять батарейки и телефоны в машине летом

Летом температура в салоне автомобиля, если он стоит под прямыми лучами солнца, может подняться до +70°C.

Поэтому оставлять в машине зарядки, телефоны, пауэрбанки и другую технику опасно, предупредил руководитель "Рольф Автогарант" Алексей Крюков, передает Day.Az.

Рабочая температура литийионных аккумуляторов в современных гаджетах составляет +45°C. Более высокая температура ускоряет химический износ батареи, приводит к ее вздутию и в редких случаях может вызвать воспламенение или взрыв.

"Чем дольше устройство лежит в жаре - тем больше риск. Даже если снаружи корпус не нагрелся, внутри температура может быть критической", - цитирует Крюкова "Российская газета".

Также эксперт предупредил, что не следует оставлять в машине летом зарядные адаптеры в прикуривателе, телефоны и навигаторы на лобовом стекле, аэрозоли и батарейки. Кроме того, от жары в салоне страдают флешки и карты памяти (деградируют и теряют данные), электронные брелоки/ключи (теряют контакт или "глючат"), наушники и мелкие аксессуары (пластиковые элементы деформируются), а также очки с поляризацией (может "повести" линзы).