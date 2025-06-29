Названы плюсы и минусы кроссовера Haval H2

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев перечислил плюсы и минусы подержанного китайского кроссовера Haval H2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Двигатель один - 1.5 (150 л.с.). Быстро залегают поршневые кольца и развивается масложор, растягивается цепь ГРМ, мал ресурс свечей и катушек зажигания. И гидрокомпенсаторов нет. В ремонт Haval H2 нередко попадает при пробегах до 100 тысяч км, а ресурс его оценивают в 200 тысяч км", - сказал эксперт.

Кроме того, ступичные подшипники, шаровые и рулевые наконечники требуют замены после 40 тысяч км пробега, а стойки стабилизатора - еще раньше.

Защита от коррозии у Haval H2 вполне достойная. Корейский гидроавтомат служит свыше 250 тысяч км.