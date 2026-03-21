Названы недостатки японского хетчбэка Honda N-Box

Автоэксперт Виноградов перечислил 8 серьезных недостатков хетчбэка Honda N-Box.

По словам эксперта "За рулем" Александра Виноградова, главным минусом Honda N-Box является ограниченная пассажировместимость: при своем удивительно просторном салоне автомобиль официально рассчитан только на четверых, что является общей чертой всех кей-каров.

Зимой владельцы сталкиваются с долгим прогревом мотора, что в сочетании с низким клиренсом и высокой парусностью кузова делает машину малопригодной для заснеженных трасс и дальних поездок в холодное время года. Эксперт подчеркивает, что настоящая стихия N-Box - исключительно город.

Подвеска здесь настроена на комфорт, но за мягкость приходится платить ресурсом задних амортизаторов. Еще одно слабое место - лобовое стекло: поймать скол или трещину от случайного камешка проще простого.

При этом, главное достоинство автомобиля - его надежность, и перечисленные недостатки являются своеобразной платой за компактность и японское качество сборки.