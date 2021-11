Simpsonlar ailəsinin və Qufinin birgə filmi nümayiş olunacaq

"Disney+" "The Simpsons in Plusaversary" adlı qısametrajlı filmini təqdim edəcək.

Posterə əsasən, layihənin qəhrəmanlarından biri də antropomorfik it Qufi (Mikki Maus və Donald Dakın ən yaxın dostu) olacaq.

Day.Az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, seriya ilə bağlı dərc olunan fotoda Homer Simpsonla Qufinin görüşü əks olunub. Epizod əsasən Homerin dəvət olunmadığı "party" barədədir.

"Disney+"un təqdim edəcəyi "The Simpsons in Plusaversary" "The Simpsons" qısametrajlı seriyasının üçüncüsü olacaq.

Bundan əvvəl tamaşaçılara "Yaxşı, Bart və Loki" (The Good, the Bart, and the Loki) və "Ulduz müharibələri"nin motivləri əsasında çəkilən "Güc yuxulardan sonra oyanır" ("The Force Awakens After Sleep") epizodları nümayiş olunmuşdu.

Epizodun nümayişi noyabrın 12-nə - onlayn kinoteatrın təqdimat ildönümünə planlaşdırılıb.