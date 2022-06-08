"Yasak elma"nın aktrisası yeni serialda
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"Star" telekanalında yayımlanması planlaşdırılan "Duy Beni" serialına yeni aktrisa daxil olub.

Day.Az xəbər verir ki, ekran işində "Yasak elma", "Kalp atışı" kimi seriallarda rol alan aktrisa Ege Kökenli yer alacaq.

Qeyd edək ki, serialın baş rollarını Rabia Öztürklə Caner Topçu paylaşır.