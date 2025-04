https://news.day.az/azerinews/1745541.html

Azərbaycan milli pavilyonu “Ekspo 2025”də ən gözəl 10 pavilyon sırasında

Aprelin 13-də Yaponiyanın Osaka şəhərində "Həyatımız üçün gələcək cəmiyyəti formalaşdıraq" (Designing the Future Society for Our Lives) mövzusunda "Osaka, Kansai Ekspo 2025" dünya sərgisi işə başlayıb. Day.Az xəbər verir ki, artıq bir neçə gündür davam edən "Ekspo 2025"də müxtəlif və gözəl pavilyonlar təqdim edilib.