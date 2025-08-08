Şirvan sakinindən 1 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb

Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı şəhər sakini Yusif Əliyev saxlanılıb.

Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, ondan 1 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.