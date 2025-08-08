https://news.day.az/azerinews/1772729.html Şirvan sakinindən 1 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı şəhər sakini Yusif Əliyev saxlanılıb. Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, ondan 1 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Şirvan sakinindən 1 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb
Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı həyata keçirdikləri növbəti əməliyyat zamanı şəhər sakini Yusif Əliyev saxlanılıb.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, ondan 1 kiloqrama yaxın marixuana aşkarlanıb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре