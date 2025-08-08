https://news.day.az/azerinews/1772735.html AFFA nümayəndəsi UEFA-dan təyinat alıb AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb. Qurumdan Trend-ə verilən məlumata görə, o, Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində Albaniyada "Eqnatiya" ilə Sloveniyanın "Olimpiya" komandası arasında keçiriləcək cavab oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
AFFA nümayəndəsi UEFA-dan təyinat alıb
AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb.
Qurumdan Trend-ə verilən məlumata görə, o, Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində Albaniyada "Eqnatiya" ilə Sloveniyanın "Olimpiya" komandası arasında keçiriləcək cavab oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Qarşılaşma avqustun 14-də Albaniyanın Rroqojine şəhərində yerləşən "Eqnatia" stadionda baş tutacaq.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре