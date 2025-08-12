https://news.day.az/azerinews/1773797.html Tramp sülhü prioritet edir və razılaşmalar əldə etmək istəyir - ABŞ Dövlət katibi Prezident Donald Tramp sülhü prioritet edərək, razılaşmalar əldə etmək istədiyini bildirir. Day.Az-ın məlumatına görə, bunu ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio deyib. Onun sözlərinə görə, son zamanlarda əldə olunan sülh razılaşmaları Trampın fəaliyyətinin nəticəsidir. "O, sülhün prezidenti olmaq istədiyini bəyan edib.
