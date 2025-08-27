https://news.day.az/azerinews/1776482.html Prezident İlham Əliyev: Türk Dövlətləri Təşkilatı hazırda böyük potensiala malikdir Türk Dövlətləri Təşkilatı hazırda böyük potensiala malikdir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Əl-Ərəbiyyə" kanalına müsahibəsində bildirib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Azərbaycan daim bu qurumu gücləndirməyə sadiq olub.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib: "Azərbaycan daim bu qurumu gücləndirməyə sadiq olub. Bu, bir növ məşvərətçi qrup, şura, ölkələr qrupu kimi fəaliyyətə başlayıb, sonra isə transformasiya edib. O, böyük potensiala malikdir".
