Noyabr ayında Bakıda Çin Ziyarətçi Sammiti keçiriləcək
Bu ilin noyabr ayında Bakıda nüfuzlu B2B platforması "China Visitor Summit" (Çin Ziyarətçi Sammiti) keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Turizm Bürosunun Baş icraçı direktoru Florian Zenqstşmid "China Ready" proqramının təqdimatı mərasimində çıxış edərkən deyib.
O bildirib ki, bu platforma artıq on ildən çoxdur ki, çinli alıcıları beynəlxalq turizm istiqamətləri ilə birləşdirir:
"Bu tədbir ilk dəfə Azərbaycanda keçiriləcək. Tədbirdə 50-dən çox aparıcı Çin tur operatorunun iştirakı gözlənilir, onlar seminarlar, B2B görüşlər və ölkənin regionlarına tanıtım turlarında iştirak edəcəklər".
"Bu gün sizinlə birlikdə burada olmaq və Azərbaycan ilə Çin Xalq Respublikası arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsini davam etdirmək mənim üçün böyük məmnuniyyətdir. Bizim əlaqələrimiz yalnız çoxəsrlik mədəni və ticarət ənənələrinə əsaslanmır, həm də turizmin gələcəyi ilə bağlı ümumi vizyona söykənir.
Çin bu gün dünyanın ən böyük çıxış turizm bazarıdır və Azərbaycanın bu bazardakı payı tədricən artır. Gələcək inkişaf üçün potensial böyükdür. Artıq qeyd edildiyi kimi, sadələşdirilmiş viza rejimi bu artımı dəstəkləyən əsas amildir və Azərbaycanı Çin turistləri üçün üstün seçim kimi təqdim etməyə unikal imkan yaradır", - deyə o bildirib.
Zenqstşmidin sözlərinə görə, bunun üçün yalnız ölkəni aktiv şəkildə tanıtmaq deyil, həm də turizm infrastrukturunun Çin qonaqlarını qəbul etməyə tam hazır olmasını təmin etmək vacibdir:
"Bəzi hotellərdə mərkəzi dilini bilən personal işə götürülüb, ölkə üzrə "UnionPay" ödəniş terminalları tətbiq olunur və Bakıda getdikcə daha çox Çin restoranı açılır. Bu gün biz "China Ready" proqramını işə salırıq ki, bu da sənayeni Çin turistləri üçün sistemli və ardıcıl hazırlamağa imkan verəcək. Proqram çərçivəsində biliklərin və bazar məlumatlarının müntəzəm paylaşımı uzunmüddətli uğuru təmin edəcək".
"Paralel olaraq turizm sahəsinin kompleks auditi başlanılıb, bu audit əsas elementləri əhatə edir - hava limanlarından və otellərdən tutmuş xidmətlərə və atraksiyonlara qədər.
2018-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycan Turizm Şurası Çinlə partnyor şəbəkəsini aktiv şəkildə qurur. Bu il səylərimiz nüfuzlu "Global Annual Excellence Award" mükafatı ilə beynəlxalq ən böyük onlayn turizm xidmətləri qrupundan qiymətləndirilib", - deyə direktor fikrini tamamlayıb.
