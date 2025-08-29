Yeni sayğac quraşdırıldı, adına 63 manat borc yazıldı - VİDEO
Astaranın Kijəbə qəsəbə sakini Elşad Babayev evində təzə quraşdırılan elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıb.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, may ayında gecə saatlarında ona məxsus evin sayğacı yanaraq sıradan çıxıb. Hadisədən sonra dərhal Astara Elektrik Şəbəkəsinə müraciət edib. Qurumdan isə yeni sayğac quraşdırılana qədər evin birbaşa elektrik xəttinə qoşulması üçün nəzarətçiyə göstəriş verildiyi deyilib.
Elşad Babayev bildirir ki, əvvəlki aylarda hər ay cəmi 8-13 manat arası işıqpulu ödəyib. 63 manatlıq borcun hansı əsasla hesablandığı barədə isə ona heç bir məlumat verilməyib.
Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaterialı təqdim edir.
