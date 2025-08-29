Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidinin nəşinin qalıqları Kürdəmirdə dəfn edilib
Avqustun 29-da Birinci Qarabağ müharibəsinin daha bir itkin şəhidi - Rizvan Qara oğlu Hacıyevin nəşinin qalıqları Kürdəmir rayonunda dəfn olunub.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, əvvəlcə Kürdəmirin Qocalı kəndində vida mərasimi keçirilib.
Mərasimdə kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri, qazilər, eləcə də rayon icra hakimiyyətinin, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Cənazə namazı qılındıqdan sonra itkin şəhidin nəşinin qalıqları kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb, dualar oxunub.
Dəfn zamanı hərbi orkestrin müşayiəti ilə Dövlət Himni ifa olunub, yaylım atəşi açılıb.
Qeyd edək ki, R. Hacıyev 1993-cü ildə Füzuli rayonu istiqəmətində gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb. Onun qalıqları Füzulinin Qacar kəndi yaxınlığında aşkarlanıb.
